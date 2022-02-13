Золото в лыжной эстафете, «Челси» выиграл клубный ЧМ, судьи по делу Валиевой, поражение хоккейной сборной, неудачи «Баварии», «МЮ» и «Реала» и другие новости утра

Доброе утро! Олимпийские игры перевалили за экватор, а наш утренний дайджест уже готов! ☀️ 1. Сборная России в составе Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой выиграла золото в женской эстафете Олимпиаде в Пекине.