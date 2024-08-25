МИД РФ осудил Литву за нацистские заявления против граждан России

С обвинением литовских властей в нацизме после оскорбительных заявлений премьер-министра Ингриды Шимоните в адрес граждан РФ, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 августа в своем Telegram-канале.
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