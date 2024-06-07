Путин показывает зубы: красные линии Кремля обрели шипы

А ведь как весело, забойно и даже беззаботно все начиналось! Владимир Путин в первые минуты после начала встречи с руководителями международных информационных агентств в самом высоком небоскребе Европы в Санкт-Петербурге: «Вам не предлагали экскурсию по этому зданию?» Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов: «Предлагали».