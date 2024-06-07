А ведь как весело, забойно и даже беззаботно все начиналось! Владимир Путин в первые минуты после начала встречи с руководителями международных информационных агентств в самом высоком небоскребе Европы в Санкт-Петербурге: «Вам не предлагали экскурсию по этому зданию?» Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов: «Предлагали».
Путин показывает зубы: красные линии Кремля обрели шипы
Комментарии
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алекс кузь
Прибыль любой ценой. Древние смыслы возвращаются. Армия продает завоеванные ресурсы инвесторам. Новая модель экономики. Боевые профсоюзы. Знакомая схема частной собств.
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Владислав Владислав
Интересно.
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Владислав Владислав
Ничего Вы не поняли ...
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