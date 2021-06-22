В Казахстане в этом году поставлена задача обеспечить экономический рост в 3,5-4 проц

Нур-Султан, 21 июня /Синьхуа/ -- Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сообщил, перед правительством поставлена задача обеспечить по итогам 2021 года экономический рост на уровне 3,5-4 проц, а также охватить мерами занятости 1,2 млн человек.