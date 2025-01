Деньги к деньгам. В Вашингтоне – паломничество миллиардеров, спешащих присягнуть на верность Трампу

The Financial Times и The Washington Post пишут о том, как миллиардеры и их деньги стекаются в Вашингтон на завтрашнюю инаугурацию Дональда Трампа В понедельник Трамп будет приведен к присяге в качестве 47-го президента США, произнося свои клятвы на Библии своей матери и другой, которую использовал Авраам Линкольн в 1861 году.