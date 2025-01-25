Какие мероприятия смогут посетить петербуржцы честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады

В Петербурге 27 января отметят юбилейную дату Ленинградской победы. В этот день для петербуржцев и гостей города подготовили мероприятия, спектакли, выставки и концертные программы, посвященные памятной дате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии