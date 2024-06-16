Алекса возвращается на сцену: певица готова порадовать поклонников топ-5 хитами за 700 тысяч рублей

Алекса с мужем. Фото: news.myseldon.comПевица Алекса, известная своим безупречным телосложением и успешным продвижением фитнес-курсов вместе с мужем Вячеславом Дайчевым, снова готова завоевывать сердца поклонников на корпоративных мероприятиях.
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