Посол России заявил о выгоде ЕС и США от затягивания конфликта на Украине; МВД Марокко объяснило причины событий в Сеуте

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 27 июля заявил, что США и страны Евросоюза заинтересованы в затягивании конфликта на Украине из-за финансовых выгод, связанных с оборонной промышленностью.
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