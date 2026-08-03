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FiNE NEWS

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Посол России заявил о выгоде ЕС и США от затягивания конфликта на Украине; МВД Марокко объяснило причины событий в Сеуте

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник 27 июля заявил, что США и страны Евросоюза заинтересованы в затягивании конфликта на Украине из-за финансовых выгод, связанных с оборонной промышленностью.

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