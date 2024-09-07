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Гегемон на обочине: США не могут оставить Европу в пользу Азии

Гегемон на обочине: США не могут оставить Европу в пользу Азии

Соединенные Штаты стремятся сохранить свои интересы во всех трех этих жизненно важных регионах. Но, как неоднократно давали понять военные лидеры США, у страны нет ресурсов, чтобы сражаться с двумя крупными странами одновременно.

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