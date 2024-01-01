В Европе захотели продлить конфликт на Украине

Великобритания и страны Европы хотят продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года. Это необходимо для перезапуска европейской оборонной промышленности, чтобы продолжать помогать украинским властям вне зависимости от позиции США, где в 2024 году пройдут президентские выборы.