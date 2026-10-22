Глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи сообщил, что до конца года возможно начало ещё 1-2 совместных российско-американских проектов — в дополнение к сделке по поставкам дизельного топлива.
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