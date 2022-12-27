Офицер НМ ЛНР Марочко: Киев перебрасывает в район Кременной штурмовые группы наёмников

Киев перебрасывает в район Кременной в ЛНР штурмовые группы, сформированные в том числе из иностранных наёмников, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
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