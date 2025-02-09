16 авиалайнеров задерживаются в Новосибирске

Из-за снегопада в Новосибирске пассажирские самолеты не могут приземлиться в аэропорту Толмачево. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, сегодня, 9 февраля, задерживаются 16 рейсов, которые должны прилететь в Новосибирск.