Нижегородский ученый рассказал, наступит ли конец света и при каких условиях это может произойти. Новый научно-популярный ролик проекта «Научный форсайт» с участием Николая Лапина появился в сети на прошлой неделе.
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