Публикуем культурную программу на предстоящие новогодние выходные.Площадь В. И. Ленина, 58 января в 12:00 — игровая программа для всей семьи «Дед Мороз и все все все»Архангельский городской культурный центр 6 января в 11:00 — новогоднее представление «Морковный снегобум» 13 января в 18:00 — вечер отдыха и танцев «Новогоднее рандеву» (18+) 18:30 — шоу-программа «неБольшой новогодний концерт» 6 января, 17:00 — новогодняя вечеринка «Зимняя вишня» (18+) 7 января, 13:00 — праздничная концертная программа «Свет Рождественской звезды» Остров Кего, школа № 70, ул.