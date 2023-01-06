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Куда пойти в Архангельске 6 — 8 января?

Куда пойти в Архангельске 6 — 8 января?

Публикуем культурную программу на предстоящие новогодние выходные.Площадь В. И. Ленина, 58 января в 12:00 — игровая программа для всей семьи «Дед Мороз и все все все»Архангельский городской культурный центр 6 января в 11:00 — новогоднее представление «Морковный снегобум» 13 января в 18:00 — вечер отдыха и танцев «Новогоднее рандеву» (18+) 18:30 — шоу-программа «неБольшой новогодний концерт» 6 января, 17:00 — новогодняя вечеринка «Зимняя вишня» (18+) 7 января, 13:00 — праздничная концертная программа «Свет Рождественской звезды» Остров Кего, школа № 70, ул.

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