ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ Скоро исполнится два года с начала печально знаменитой "перегруппировки" в Харьковской области.
ПОЧЕМУ РУССКИЕ "ПЕРЕГРУППИРОВАЛИСЬ" ИЗ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОТКРОВЕНИЯ БОЙЦА, ПОСЛЕДНИМ ПОКИНУВШЕГО БАЛАКЛЕЮ
Комментарии
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GK
Gennadiy Kozyrev
Удивительные люди - герои! Дай Бог из счастья и здоровья на долгие годы!
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11 час.
VG
Vasily Golov
Петербуржец с позывным "Тур"до сих пор не понял,что первая чеченская не война,а специальная военная операция против всего населения Чечни.Небольшие людские ресурсы,небольшие силы вооружения,а в Чечне каждый паренек стрелок из РПГ,каждый старик агент боевиков.Они уничтожали технику,они давали указания мест засады для российских солдат.Они следили за передвижением.Мирный Хасавьюртовский договор- обман.Поддались.СВО напоминает первую чеченскую.Лихо рванули на Харьков,но тылы прикрывала Росгвардия.Балаклея и арсенал натовский боеприпасов. Это цель ВСУ.Возвратить арсенал.Никто его вывозить не собирался.Не того калибра.Сейчас не предвидится штурм Харькова.Но СМИ вещают о разрушениях в Щебекино.Никто не пытается ракетой продырявить тоннель Метро.Зеленский отдает приказ затопить метро и область Харьковскую.
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9 час.
Александр Денисов
В Питере чиновники "птицы гордые...не полетят пока не пнешь..."
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5 час.
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