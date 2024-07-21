ПОЧЕМУ РУССКИЕ "ПЕРЕГРУППИРОВАЛИСЬ" ИЗ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ОТКРОВЕНИЯ БОЙЦА, ПОСЛЕДНИМ ПОКИНУВШЕГО БАЛАКЛЕЮ

VG

Vasily Golov

Петербуржец с позывным "Тур"до сих пор не понял,что первая чеченская не война,а специальная военная операция против всего населения Чечни.Небольшие людские ресурсы,небольшие силы вооружения,а в Чечне каждый паренек стрелок из РПГ,каждый старик агент боевиков.Они уничтожали технику,они давали указания мест засады для российских солдат.Они следили за передвижением.Мирный Хасавьюртовский договор- обман.Поддались.СВО напоминает первую чеченскую.Лихо рванули на Харьков,но тылы прикрывала Росгвардия.Балаклея и арсенал натовский боеприпасов. Это цель ВСУ.Возвратить арсенал.Никто его вывозить не собирался.Не того калибра.Сейчас не предвидится штурм Харькова.Но СМИ вещают о разрушениях в Щебекино.Никто не пытается ракетой продырявить тоннель Метро.Зеленский отдает приказ затопить метро и область Харьковскую.