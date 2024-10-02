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Сергей Зверев жестко высказался о скандале с Ольгой Бузовой

Сергей Зверев жестко высказался о скандале с Ольгой Бузовой

﻿﻿Стилист Сергей Зверев прокомментировал скандал, вызванный выступлением Ольги Бузовой. На концерте, посвященном Дню защиты детей в Уфе, певица вызвала неоднозначную реакцию, когда надела откровенный черный купальник в сочетании с искусственными чулками и подтяжками.

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