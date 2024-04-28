Политика как он...
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Политика как она есть

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"Банда четырех" против демократии

"Банда четырех" против демократии

Добрый день, Империя. Красивый снимок, правда? Это база под названием Камп де Ру (лагерь русских) в Центрально-Африканской республике, прямо за речкой Убанги начинается Демократическая республика Конго.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Автор, если сможешь не писать - не пиши больше ничего ! Твоя аудитория слишком мала, что бы тебе внимать остальным!
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6 час.
Ольга Коннова
Что у Вас с падежами и вообще с грамотностью?! Статья правильная! Кто имеет ум, поймёт!
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5 час.

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