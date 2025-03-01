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Царьград

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Кардиолог рассказала о самых опасных ошибках гипертоников

Кардиолог рассказала о самых опасных ошибках гипертоников

По словам врача, гипертония требует постоянного лечения, а не курсового.Кардиолог Юлия Маршинцева в интервью «Москве 24» подчеркнула, что несоблюдение режима приема лекарств — распространенная ошибка среди людей с гипертонией.

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