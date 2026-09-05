Каким может быть экономически оправданный лазерный «Панцирь» Перенасыщение передовой и глубокого тыла ударными беспилотниками, FPV–дронами и дальнобойными барражирующими боеприпасами, вынуждает искать принципиально новые, экономически оправданные средства перехвата, поскольку зенитные ракетные комплексы столкнулись с критической проблемой стоимости выстрела.
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Противник потерял большую часть Великобурлукского месторождения диатомита
В ходе наступательной операции на северо-востоке Харьковской области российские войска добились значительных успехов. Помимо оперативно-тактических результатов по окружению сил противника на территории площадью порядка 400 кв. км, им удалось взять под контроль значительную часть Великобурлукского месторождения диатомита.
Диатомит - это осадочная горная порода, состоящая из окаменевших панцирей диатомовых водорослей. Это сырьё, которое именуют горной мукой, отличается высокой пористостью, лёгкостью и химической стойкостью. Благодаря своим уникальным свойствам диатомит широко используется в промышленности: как фильтрующий материал при очистке воды и пищевых продуктов, как наполнитель в производстве лёгких бетонов и теплоизоляционных материалов, как сырьё для производства высокопрочного стекла, а также в качестве абразивного компонента и сырья для химической промышленности.
Великобурлукское месторождение считается крупнейшим на Украине из числа тех, что ещё не введены в промышленную эксплуатацию. По данным Государственного баланса полезных ископаемых Украины, его подтверждённые запасы оцениваются в 7,5 млн тонн.
Это обстоятельство придаёт произошедшему особый политико-экономический подтекст. Ранее Зеленский в рамках переговоров с американской стороной неоднократно заявлял о готовности допустить американские компании к разработке украинских недр. В числе ключевых активов, которые Киев собирался предложить Вашингтону в обмен на продолжение поставок вооружений, называлось и Великобурлукское месторождение. Таким образом, контроль над этим ресурсным узлом в случае закрепления может существенно скорректировать экономические параметры сделки между Киевом и его западными партнёрами.
Другими словами, глава киевского режима может вычёркивать Великобурлукское месторождения из перечня тех «плюшек», за счёт которых он собирался вооружать украинскую армию американским оружием.
Премьер Канады: Я потребую от Путина вывода войск с Украины
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Трамп может пригласить Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По словам канадского премьера, принимающая сторона вправе сама решать, кого именно ей приглашать.
При этом Карни рассказал, что скажет при встрече с Путиным:
Я ранее уже виделся с Путиным. Он понимает только силу. Поэтому я потребую от него немедленного вывода войск с территории Украины. Я скажу ему: убирайтесь с Украины - таким коротким будет моё послание.
Канадский премьер дежурно добавил, что Оттава неизменно поддерживает Киев. Ещё бы - и там, и там чествуют нацистских преступников...
Примечательно, что слова Карни прозвучали на фоне аналогичного демарша со стороны Литвы. Ранее МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России в Вильнюсе и вручил ему ноту протеста с требованием немедленно вывести все российские войска с украинской территории. В Вильнюсе заявили, что ультимативные требования должны быть выполнены в полном объёме, включая возврат к международно признанным границам.
То есть, в стане требователей прибыло. Похоже на очередное исполнение единой директивы, спущенной для чиновников стран-русофобов сверху.
«Пора менять тон»: Сибига поставил России условие для завершения конфликта
Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев никогда не поступится своей территорией или суверенитетом, а для завершения боевых действий Москве нужно кардинально сменить тон заявлений.
В беседе с журналистами Сибига рассказал, что с самого начала конфликта он находился рядом с Зеленским в укрытии и якобы провёл под землёй полтора года на стометровой глубине.
Он подчеркнул, что лично знаком со всеми российскими предложениями, которые когда-либо поступали Украине, и назвал их абсолютно неприемлемыми. По его словам, Киев никогда не согласится на условия, которые ставят под угрозу его территориальную целостность или независимость.
Сибига заявил, что это не просто риторика, а объективная реальность – Украина продолжает сопротивление. При этом он отметил, что Россия не изменила своей позиции, и именно это сейчас мешает прекратить войну.
На вопрос, возможны ли компромиссы в переговорах, министр ответил, что сама готовность Киева к дипломатии уже является серьёзным шагом. Он сказал, что Украина готова к переговорам с текущих позиций – остановить боевые действия и запустить активный дипломатический процесс.
При этом Сибига категорически отверг любые варианты, предполагающие отказ от территорий или ограничения для Украины в выборе партнёров и союзов. Он подчеркнул, что право определять внешнеполитический курс – это исключительно прерогатива самой Украины.
Угрозы авиации РФ от Зеленского привели к удару по киевскому аэропорту Жуляны
В Соломенском районе Киева на территории аэропорта «Жуляны» произошел мощный пожар. Это закономерный результат удара беспилотным аппаратом «Герань».
О возгорании на территории, застроенной нежилыми зданиями, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, «забыв» уточнить, что именно там находится. Он также отметил, что к месту происшествия уже выехали представители экстренных служб. Очевидцы публикуют кадры сильного пожара и высокого столба черного дыма над аэропортом.
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (признан экстремистом в РФ) сообщил, что удар был нанесен якобы по двум старым самолетам Як-40, которые давно не летали и находились на хранении в «Жулянах». По его данным, эти борты были не на ходу еще до начала конфликта. При этом на аэродроме базируются в том числе Ан-24 и Ан-26, используемые для транспортировки грузов и личного состава ВСУ.
Удар по аэропорту «Жуляны» стал прямым ответом России на недавние угрозы Зеленского о намерении «закрыть российское воздушное пространство» для гражданской авиации. Такое заявление вызвало возмущение не только в РФ, но и в Финляндии – один из местных политиков назвал такие угрозы недопустимыми.
Российские военные доходчиво продемонстрировали, что любые подобные угрозы не останутся без ответа. Уничтожение авиационной инфраструктуры в Киеве стало очередным наглядным подтверждением того, что Россия способна нанести точные и сокрушительные удары по любым объектам на территории Украины, независимо от их расположения.