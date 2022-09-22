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В России предложили повысить соцгарантии мобилизованным

В России предложили повысить соцгарантии мобилизованным

  Омбудсмен Москалькова предложила повыcить соцгарантии мобилизованным россиянам Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой разработать  Омбудсмен Москалькова предложила повыcить соцгарантии мобилизованным россиянам Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила с инициативой разработать закон по повышению социальных гарантий военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине и призванных по частичной мобилизации.

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