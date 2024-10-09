Людмила Таран: «Для меня приоритет в работе – повышение качества жизни горожан»

В своей работе депутаты городской Думы считают приоритетным повышение качества жизни горожан. Об участии в программах по благоустройству, реализации актуальных проектов и специфике островных территорий рассказала корреспонденту PRIMPRESS председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Думы города Владивостока, депутат по избирательному округу № 35 Людмила Таран.