Ростех
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Ростех

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Ростех проведет в Египте мировую премьеру барражирующего боеприпаса «Дань-Т»

Ростех проведет в Египте мировую премьеру барражирующего боеприпаса «Дань-Т»

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Госкорпорация Ростех впервые представит широкой публике барражирующий боеприпас «Дань-Т» на Международном авиационно-космическом салоне в Египте — El Alamein International Airshow 2026.

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