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Воронежские новости

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Воронежец доказал право на участок, несмотря на ошибку в постановлении 1993 года

Воронежец доказал право на участок, несмотря на ошибку в постановлении 1993 года

Из-за опечатки в документах 1993 года нотариус отказал наследнику в принятии земельного участка, но суд подтвердил, что опечатка в документе не лишает наследника законного права на имущество.

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