Киев намерен предложить частичное перемирие с Россией

Киев планирует предложить "частичное прекращение огня" с Россией, что включает в себя прекращение ударов беспилотников и дальнобойных ракет, а также сокращение боевых действий в Черном море, Financial Times со ссылкой на источники.
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