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Царьград

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Извинений оказалось достаточно: Суд отпустил мужчину, ударившего соперника в глаз ножом

Извинений оказалось достаточно: Суд отпустил мужчину, ударившего соперника в глаз ножом

В Благовещенске городской суд прекратил уголовное дело против мужчины, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с использованием ножа.

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