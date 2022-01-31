Чжао Синьтун победил на турнире German Masters 2022

Китайский снукерист Чжао Синьтун одержал сокрушительную победу над Янем Бинтао со счетом 9-0 в финале турнира German Masters 2022, сообщает WST Чжао Синьтун (фото: WST) Все новости и результаты German Masters 2022 Результаты, турнирная таблица German Masters 2022 Квалификация German Masters 2022 Расписание трансляций German Masters 2022 Видео German Masters 2022 Чжао Синьтун выиграл свой второй рейтинговый титул за восемь недель, обыграв Яня Бинтао со счетом 9-0 в китайском финале турнира German Masters 2022.