Коммерсантъ: Шойгу не хотели пускать на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Секретарь Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу испытал сложности с попаданием в парламент Китайской Народной Республики, где лидеры двух государств Си Цзиньпин и Владимир Путин вели переговорный процесс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии