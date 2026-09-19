«Это их борьба, а не наша»: США предлагают Европе вступить в борьбу за Ормуз

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ормузский пролив нужен Европе больше, чем США, и фактически благословил европейских союзников по НАТО на проведение военной операции на Ближнем Востоке.
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