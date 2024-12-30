Зеленский уволил замруководителя своего офиса

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в РФ в перечень террористов, а также объявлен в розыск, свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте Зеленского.
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