Подозреваемых в диверсии на железной дороге задержали в Москве

Трех человек задержали в Москве по подозрению в диверсии на железнодорожной станции "Домодедово" Павелецкого направления Московской железной дороги, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
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