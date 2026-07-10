В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного

Бойцы спецназа ФСБ | © РИА Новости / Дмитрий Макеев Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка - пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.
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