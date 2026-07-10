МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 739 подписчиков

В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного

В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного

Бойцы спецназа ФСБ | © РИА Новости / Дмитрий Макеев Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка - пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии