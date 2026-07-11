«Слабоумие и недальновидность»: в Италии призвали ЕС к союзу с Россией.Итальянский аналитик Энрико Граццини выступил на страницах Il Fatto Quotidiano с жесткой критикой внешнеполитического курса Евросоюза.
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