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Царьград

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Итальянский аналитик Граццини раскритиковал ЕС и назвал Россию единственным спасителем Европы

Итальянский аналитик Граццини раскритиковал ЕС и назвал Россию единственным спасителем Европы

«Слабоумие и недальновидность»: в Италии призвали ЕС к союзу с Россией.Итальянский аналитик Энрико Граццини выступил на страницах Il Fatto Quotidiano с жесткой критикой внешнеполитического курса Евросоюза.

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