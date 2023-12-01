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Врачи перечислили продукты, которые снижают риск респираторных инфекций

Врачи перечислили продукты, которые снижают риск респираторных инфекций

Медики отмечают поразительную пользу жирных кислот омега-3.Исследователи считают, что омега-3 снижает риск респираторных инфекций, укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свойствами, и в конечном итоге, предотвращают смерть пациентов от широкого спектра заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

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