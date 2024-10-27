Дамоклов меч над Православием

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ Православие душат с трех сторон. Западные сатанисты открыто насмехаются над христианским аскетизмом, демонстрируя гламурное сверхпотребление и распущенность, как образец заоблачно счастливой, крутой и единственно «правильной» жизни.
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