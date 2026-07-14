Пересадка молодых стволовых клеток омолодила иммунную систему старых мышей

Кроветворные стволовые клетки находятся в костном мозге и постоянно производят новые клетки крови. В молодом организме они поддерживают точный баланс между образованием эритроцитов, тромбоцитов и различных иммунных клеток.
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