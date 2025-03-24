Пасхальное перемирие: почему Вашингтон верит в соглашение к 20 апреля, а Москва призывает не обольщаться

Когда закончится война: пасхальные сроки и условия Киева Администрация Дональда Трампа продолжает рассчитывать на достижение перемирия в Украине к 20 апреля 2025 года, когда православная и католическая Пасха совпадают.
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