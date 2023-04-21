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Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в 12-й раз, у него 5 трофеев в турнирах

Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в 12-й раз, у него 5 трофеев в турнирах

«Рома» разгромила «Фейеноорд» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 0:1). Главный тренер римлян Жозе Моуринью вышел в полуфинал еврокубков в 12-й раз.

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