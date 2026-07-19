NQ Weekly Outlook: Lower Early, Higher Later? | 20–24 July 2026 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The Fringe model read for the coming week suggests a mixed structure, with a lower-early, higher-later tendency before weakness potentially returns into Friday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)