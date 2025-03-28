Публичные обещания о якобы прекращении ударов по российским энергообъектам служат главе киевского режима Владимиру Зеленскому очередной уловкой, чтобы не допустить обрушения фронта и восстановить военный потенциал Украины за счёт Европы.
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