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МО РФ назвало уловкой обещание Киева прекратить удары по энергоинфраструктуре

Публичные обещания о якобы прекращении ударов по российским энергообъектам служат главе киевского режима Владимиру Зеленскому очередной уловкой, чтобы не допустить обрушения фронта и восстановить военный потенциал Украины за счёт Европы.

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