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Спорт Уик-Энд

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Дубли Плотникова и Голдобина не позволили СКА выиграть в основное время – помогли буллиты

Дубли Плотникова и Голдобина не позволили СКА выиграть в основное время – помогли буллиты

Хоккеисты СКА в субботу принимали «Адмирал». Дальневосточники неудачно стартовали в этом сезоне, а питерцы борются за лидирующие позиции, потому все ждали от СКА уверенной победы.

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