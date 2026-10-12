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ЕС утвердил крупнейший с начала СВО пакет санкций против России: что туда вошло

ЕС утвердил крупнейший с начала СВО пакет санкций против России: что туда вошло

Главы МИД ЕС утвердили 22-й пакет санкций против России. Черный список пополнят почти на 1600 имен и названий организаций.

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