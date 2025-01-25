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Хадака мацури – праздник голых мужчин в Японии

Хадака мацури – праздник голых мужчин в Японии

Трудно найти страну, где было бы больше странных праздников и фестивалей, чем в Японии. Праздник плодородия, основанный на культе фаллоса, прославился на весь мир и каждый привлекает десятки тысяч туристов.

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