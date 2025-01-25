Хадака мацури – праздник голых мужчин в Японии

Трудно найти страну, где было бы больше странных праздников и фестивалей, чем в Японии. Праздник плодородия, основанный на культе фаллоса, прославился на весь мир и каждый привлекает десятки тысяч туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии