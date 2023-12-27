Во Франции рассказали об уязвимостях переданных Украине САУ Caesar

Представитель французского парламента Каролин Коломбье обратилась к главе Минобороны страны Себастьяну Лекорню, отметив, что самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar, переданная Украине, обладает большим количеством уязвимостей.
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