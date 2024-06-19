Экономист назвал тайный смысл индексации выплат работающим пенсионерам

Ирина52 Дело не в этом. Работающие пенсионеры платят налоги в пенсионный фонд - их лишают индексации. Неработающие или работающие "в тени"и НАЛОГОВ НЕ ПЛАТЯТ. За это их вознаграждают индексацией. Следовательно, платить налоги - себе во вред.

Владимир Козлов Интересное дело, такую обузу как мигранты со всем кишлаком и огромной нагрузкой на социальную сферу государство допускает. А как только дело касается пенсионеров - так невыгодно. А от работающих пенсионеров пользы гораздо больше, чем от мигрантов.