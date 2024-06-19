С 1 февраля 2025 года государство начнет индексировать пенсии работающим пенсионерам. Казалось бы, будет навсегда закрыта едва ли не самая острая и животрепещущая социальная тема последних девяти лет.
Экономист назвал тайный смысл индексации выплат работающим пенсионерам
Комментарии
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Ирина52
Дело не в этом. Работающие пенсионеры платят налоги в пенсионный фонд - их лишают индексации. Неработающие или работающие "в тени"и НАЛОГОВ НЕ ПЛАТЯТ. За это их вознаграждают индексацией. Следовательно, платить налоги - себе во вред.
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13 час.
Владимир Козлов
Интересное дело, такую обузу как мигранты со всем кишлаком и огромной нагрузкой на социальную сферу государство допускает. А как только дело касается пенсионеров - так невыгодно. А от работающих пенсионеров пользы гораздо больше, чем от мигрантов.
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12 час.
Сергей Лепехов
С сегодняшними грошовыми пенсиями работать после 65 придётся всем, деваться просто некуда, а все эти индексации - просто копейки, быстро съедаемые инфляцией...
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7 час.
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