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Морис о проблемах «Флориды» в финале: «Нам не хватает скорости при игре в атаке. «Эдмонтон» загоняет нас в углы»

В трех последних матчах финальной серии с «Эдмонтоном» (3-3 после 3-0) команда забросила 5 шайб против 18 у соперника.

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