Москва не отзовет посла из Румынии

Москва не планирует отзывать российского посла в Румынии для консультаций. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, комментируя обвинения в атаке беспилотников.
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