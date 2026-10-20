В Ленинградской области за тот же период произошло 86 аварий. В двух ДТП пострадали два человека, детей среди них нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Дипломатический щит» пробит: удары возмездия по Киеву задели посольства стран ЕС, вызвав истерику в Брюсселе
- Теневая монополия: почему задержание одного «крышевателя» не решит проблему этнического рэкета в транспортных узлах на местах
- «Менее чем за 24 часа»: Кедми оценил шансы Европы в гипотетическом конфликте с Россией как нулевые
Свежие комментарии
- Андрей Чибис не о...
- ВП «Менее чем за 24 ...
- Мигранты-фиктивщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым