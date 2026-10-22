У всех 15 действующих членов Центральной избирательной комиссии Украины истёк семилетний срок полномочий, на который их назначила Верховная рада.
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