Спортивный инструктор лишился почти 4 миллионов рублей из-за мошенничества

В Екатеринбурге спортивный инструктор лишился более трех миллионов рублей из-за мошенничества. Злоумышленники представились сотрудниками Банка России и убедили мужчину перевести деньги на "защищенные счета".
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